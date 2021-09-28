Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заболел COVID-19 после того, как сопровождал президента Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
В Бразилии будут вакцинировать бустерной дозой людей старше 60 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бразилия будет проводить ревакцинацию вакциной против коронавируса всех людей старше 60 лет, заявил в Twitter министр здравоохранения страны Марсело Кейрога, передает УНН.
Детали
В своем Twitter Кейрога сказал, что это решение соответствует прогрессу в программе вакцинации в стране. По его словам, при таких условиях около 7 млн бразильцев смогут сделать прививку.
Бразилия уже начала делать прививки людям старше 70 лет и медицинским работникам. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день было произведено около 600 тысяч прививок.
Примерно 52% взрослого населения страны полностью привиты двумя дозами или одной дозой вакцины.
Напомним