Скептик Болсонару ізолювався вдома після поїздки до Нью-Йорка

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Бразильський регулятор охорони здоров'я Анвіса рекомендував всій президентській делегації Генеральної Асамблеї ООН залишатися в ізоляції та проходити додаткові випробування. Болсонару, який вихвалявся тим, що не вакцинований, кинув виклик правилам ООН, які просили всіх присутніх на зборах зробити щеплення від коронавірусу.

Уряд Бразилії повідомив ООН, що її повна делегація вирішила ввести карантин на чотирнадцять днів, заявив представник ООН Стефан Дюжаррік.

Болсонару був єдиним представником свого оточення в Нью -Йорку, який не був щеплений. Перед поїздкою до США він сказав, що вважає, що його кількість антитіл від нападу на COVID-19 захищає його краще, ніж вакцина.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога захворів на COVID-19 після того, як супроводжував президента Жаїра Болсонару на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.