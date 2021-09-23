Скептик Болсонару изолировался дома после поездки в Нью-Йорк

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Жаир Болсонару, который только что вернулся из Нью-Йорка, изолировался дома после того, как его министр здравоохранения получил положительный результат на COVID-19 и должен находиться на карантине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.