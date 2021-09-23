Скептик Болсонару изолировался дома после поездки в Нью-Йорк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Жаир Болсонару, который только что вернулся из Нью-Йорка, изолировался дома после того, как его министр здравоохранения получил положительный результат на COVID-19 и должен находиться на карантине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Бразильский регулятор здравоохранения Анвиса рекомендовал всей президентской делегации Генеральной Ассамблеи ООН оставаться в изоляции и проходить дополнительные испытания. Болсонару, который хвастался тем, что не вакцинирован, бросил вызов правилам ООН, просили всех присутствующих на собрании сделать прививку от коронавируса.
Правительство Бразилии сообщил ООН, ее полная делегация решила ввести карантин на четырнадцать дней, заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
Болсонару был единственным представителем своего окружения в Нью-Йорке, который не был привит. Перед поездкой в США он сказал, что считает, что его количество антител от нападения на COVID-19 защищает его лучше, чем вакцина.
Напомним
Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заболел COVID-19 после того, как сопровождал президента Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.