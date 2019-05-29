В Азербайджані відбулося виверження вулкана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Шемахе, Азербайджан, знову сталося виверження вулкана. Про це повідомляє УНН з посиланням на novosti.az.
Інцидент зафіксований вночі в селі Даг Гёйляр.
Бруд, який виплеснувся під час виверження вулкана, поширився по околиці.
В даний час вулкан проявляє активність, спостерігається вихлюпування бруду з жерла вулкана.
Відзначимо, що в лютому цього року в районних селах Гушчу і Кичик Хинисли також відбулося виверження вулкана.
Як повідомляв УНН, 23 травня вулкан Попокатепетль в Мексиці знову активізувався.