В Азербайджане произошло извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Шемахе, Азербайджан, вновь произошло извержение вулкана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novosti.az.
Инцидент зафиксирован ночью в селе Даг Гёйляр.
Выплеснувшаяся во время извержения вулкана грязь распространилась по окрестности.
В настоящее время вулкан проявляет активность, наблюдается выплескивание грязи из жерла вулкана.
Отметим, что в феврале этого года в районных селах Гушчу и Кичик Хыныслы также произошло извержение вулкана.
Как сообщал УНН, 23 мая вулкан Попокатепетль в Мексике снова активизировался.