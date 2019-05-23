Вулкан Попокатепетль в Мексике снова активизировался
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Вулкан Попокатепетль, расположенный в центральной части Мексики, вечером в среду выбросил столб пепла на высоту 3,5 км над уровнем моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
"Извержение зарегистрировано в 19:10 с умеренным содержанием золы и приблизительной высотой в 3,5 км, которая рассеивается в основном на северо-восток", - сообщили в службе.
После этого был также зафиксирован выброс газов и пепла на высоту до 800 м, рассеивался он в направлении юго-запада.
Власти призвали местных жителей не приближаться к вулкану.
Попокатепетль расположен в 70 километрах от Мехико и является одним из крупнейших вулканов страны.
Напомним, в марте в Мексике уже активизировался вулкан Попокатепетль.
#Volcán #Popocatépetl.
Explosión registrada a las 19:10 h con contenido moderado de ceniza y altura aproximada de 3.5 km, que se dispersa principalmente al Noreste. pic.twitter.com/afD86drYdt
#Actualización del #Volcán #Popocatépetl. Después de la explosión registrada a las 19:10 h se quedó una emisión continua de gases y ceniza que no supera los 800 m, esta emisión se dispersa hacia el Suroeste. pic.twitter.com/gFrRPZb1U6— ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 23 мая 2019 г.