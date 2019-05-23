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Вулкан Попокатепетль у Мексиці знову активізувався

Вулкан Попокатепетль у Мексиці знову активізувався

Київ • УНН

 • 12641 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Вулкан Попокатепетль, розташований у центральній частині Мексики, ввечері в середу викинув стовп попелу на висоту 3,5 км над рівнем моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на службу цивільної оборони країни.

"Виверження зареєстровано о 19:10 з помірним вмістом золи і приблизною висотою в 3,5 км, яка розсіюється в основному на північний схід", - повідомили в службі.

Після цього був також зафіксований викид газів і попелу на висоту до 800 м, розсіювалися вони у напрямку південного заходу.

Влада закликала місцевих жителів не наближатися до вулкану.

Попокатепетль розташований за 70 кілометрів від Мехіко і є одним з найбільших вулканів країни.

Як повідомляв УНН, у березні в Мексиці вже активізовувався вулкан Попокатепетль.

# Volcán # Popocatépetl .
Explosión registrada a las 19:10 h con contenido moderado de ceniza y altura aproximada de 3.5 km, que se dispersa principalmente al Noreste. pic.twitter.com/afD86drYdt

- ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 23 травня 2019 р

# Actualización del # Volcán # Popocatépetl . Después de la explosión registrada a las 19:10 h se quedó una emisión continua de gases y ceniza que no supera los 800 m, esta emisión se dispersa hacia el Suroeste. pic.twitter.com/gFrRPZb1U6

- ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 23 травня 2019 р

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