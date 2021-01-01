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В Австралії задля "духу єдності" змінили державний гімн

Київ • УНН

 • 17520 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. В Австралії відсьогодні оновили гімн, у якому вилучили рядок із згадкою країни як "молодої та вільної", щоб вказати на більш тривалу історію державності. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

В Австралії задля "духу єдності" змінили державний гімн

"З 1 січня австралійці заспівають інший варіант свого гімну після того, як прем'єр-міністр Скотт Моррісон оголосив про зміни у четвер. Гімн більше не буде називати Австралію "молодою та вільною" - у спробі відобразити тривалу корінну історію країни", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що рішення було несподіваним, але уряд підтримав його. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що сподівається, що зміни створять "дух єдності", оскільки нічого не заберуть, але багато додадуть.

Вказано, що люди населяли Австралію десятки тисяч років, перш ніж її колонізували переважно білі англійські поселенці у 18 столітті.

"Рядок, який слід вилучити у гімні, який називається Advance Australia Fair, звучить так: "Бо ми молоді та вільні". Натомість - люди будуть співати "Бо ми єдині і вільні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в останні роки Австралія доклала багато зусиль для визнання історії корінного населення у культурних та політичних подіях. У грудні гравці збірної регбі вперше заспівали гімн корінною мовою. Перед виконанням гімну англійською мовою команда співала мовою еорa - групи людей із району Сіднея.

Нагадаємо, 21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

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