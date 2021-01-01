В Австралии ради "духа единства" сменили государственный гимн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Австралии с сегодняшнего дня обновили гимн, в котором изъяли строку с упоминанием страны как "молодой и свободной", чтобы указать на более длительную историю государственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"С 1 января австралийцы споют другой вариант своего гимна после того, как премьер-министр Скотт Моррисон объявил об изменениях в четверг. Гимн больше не будет называть Австралию "молодой и свободной" - в попытке отразить длительную коренную историю страны", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что решение было неожиданным, но правительство поддержало его. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что надеется, что изменения создадут "дух единства", поскольку ничего не заберут, но многие добавят.
Указано, что люди населяли Австралию десятки тысяч лет, прежде чем ее колонизировали преимущественно белые английские поселенцы в 18 веке.
"Строка, которую следует изъять в гимне, который называется Advance Australia Fair, звучит так: "Ибо мы молоды и свободны". Вместо этого - люди будут петь "Ибо мы едины и свободны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в последние годы Австралия приложила много усилий для признания истории коренного населения в культурных и политических событиях. В декабре игроки сборной регби впервые спели гимн на коренном языке. Перед исполнением гимна на английском языке команда пела на языке эорa - группы людей из района Сиднея.
Напомним, 21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, по инициативе главы, часть избранников выполнила национальный гимн Венгрии.