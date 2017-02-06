В Авдіївці залишається потреба у будівельних матеріалах - радник голови ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Наразі для відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів бойовиків будинків в Авдіївці залишається потреба у будівельних матеріалах широкого профілю. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
"Будівельні матеріали зараз дуже необхідні. І потрібно, як то кажуть, широкого профілю, для того, щоб стало можливим ремонтувати пошкодження. Адже за дорученням (Президента України - ред.) Петра Порошенка (голові Донецької ВЦА - ред.) Павлу Жебрівському було сказано, щоб відновлювали не тільки ті будівлі, які були пошкоджені в останні дні, а й ті будинки, починаючи з 2014 року, з початку бойових дій. І це не тільки в Авдіївці, а й в Мар’їнці, Красногорівці", - додав О.Пограничний.
Також він повідомив, що для Авдіївки продовжує надходити гуманітарна допомога.
"Дуже багато гуманітарної допомоги зараз надходить до міста Авдіївка. Станом на сьогодні, на восьму годину ранку, починаючи з останнього привозу, до Краматорська надійшло понад 30 вантажівок і машини продовжують надходити. Сьогодні це ще понад десяток автомобілів. За дорученням президента Петра Порошенка та за дорученням голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, від Бахмута, Світлодарська до Маріуполя, тобто по всій лінії розмежування розподіляти гуманітарну допомогу. І надходить вона з усіх міст України", - розповів він.
Нагадаємо, О.Пограничний повідомив, що частина дитячих садочків відновили роботу в Авдіївці, планується, що у вівторок вже всі дошкільні заклади будуть функціонувати в штатному режимі.