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В Авдеевке остается потребность в строительных материалах - советник председателя ВГА

Киев • УНН

 • 5549 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сейчас для восстановления поврежденных в результате обстрелов боевиков домов в Авдеевке остается потребность в строительных материалах широкого профиля. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал советник председателя Донецкой ВГА Олесь Пограничный.

В Авдеевке остается потребность в строительных материалах - советник председателя ВГА

"Строительные материалы сейчас очень необходимы. И нужно, как говорится, широкого профиля, для того, чтобы стало возможным ремонтировать повреждения. Ведь по поручению (Президента Украины - ред.) Петра Порошенко (председателю Донецкой ВЦА - ред.) Павлу Жебривскому было сказано, чтобы восстанавливали не только те здания, которые были повреждены в последние дни, но и те дома, начиная с 2014 года, с начала боевых действий. И это не только в Авдеевке, но и в Марьинке, Красногоровке", - добавил О.Пограничный.

Также он сообщил, что для Авдеевку продолжает поступать гуманитарная помощь.

"Очень много гуманитарной помощи сейчас поступает в город Авдеевка. По состоянию на сегодня, на восемь часов утра, начиная с последнего привоза, в Краматорск поступило более 30 грузовиков и машины продолжают поступать. Сегодня это еще более десятка автомобилей. По поручению президента Петра Порошенко и по поручению председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, от Бахмута, Светлодарска до Мариуполя, то есть по всей линии разграничения будут распределять гуманитарную помощь. И поступает она из всех городов Украины", - рассказал он.

Напомним, О.Пограничныйсообщил, что часть детских садов возобновили работу в Авдеевке, планируется, что во вторник уже все дошкольные учреждения будут функционировать в штатном режиме.

Украинские Национальные Новости

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