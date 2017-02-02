В Авдіївці продовжують розміновувати житлові квартали - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Групи розмінування Збройних сил України продовжують очищувати від вибухонебезпечних предметів житлові квартали Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Зазначається, що від місцевих органів влади, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій щоденно надходять запити на знищення виявлених боєприпасів, що не розірвалися.
Крім того, у Міноборони зазначають, що більшість боєприпасів калібру 120, 122, 152 мм, виявлених та знешкоджених військовими саперами в Авдіївці, заборонені до застосування згідно Мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, 1 лютого піротехніки розпочали роботи з розмінування в Авдіївці.