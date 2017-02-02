В Авдеевке продолжают разминировать жилые кварталы - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Группы разминирования Вооруженных сил Украины продолжают очищать от взрывоопасных предметов жилые кварталы Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что от местных органов власти, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ежедневно поступают запросы на уничтожение обнаруженных неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, в Минобороны отмечают, что большинство боеприпасов калибра 120, 122, 152 мм, обнаруженных и обезвреженных военными саперами в Авдеевке, запрещены к применению согласно Минских договоренностей.
Как сообщал УНН, 1 февраля пиротехники начали работы по разминированию в Авдеевке.