В Авдіївській "промзоні" відбулися дві потужні перестрілки - А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Авдіївській "промзоні" відбулися дві потужні перестрілки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Дві потужні перестрілки відбулися в авдіївській промзоні. Це сталося на світанку та у вечері. Під час обстрілів противник активно застосовував міномети, по наших позиціях випущено 34 міни”, — розповів він.
Також А.Лисенко зауважив, що на донецькому напрямку за минулу добувідбулося 4 ворожих обстріли, 2 — із застосуванням важкого озброєння.
За словами речника, противник порушував режим тиші в Кам’янці та Опитному. А на світлодарській дузі та під Горлівкою вчора було тихо.
Як повідомляв УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.