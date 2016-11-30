В Авдеевской "промзоне" произошли две мощные перестрелки - А.Лысенко

"Две мощные перестрелки произошли в Авдеевской промзоне. Это произошло на рассвете и вечером. Во время обстрелов противник активно применял минометы, по нашим позициям выпустили 34 мины", - рассказал он.

Также А.Лысенко заметил, что на донецком направлении за прошедшие сутки произошло 4 вражеских обстрела, 2 - с применением тяжелого вооружения.

По словам спикера, противник нарушал режим тишины в Каменке и Опытном. А на светлодарской дуге и под Горловкой вчера было тихо.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.