В армії Ізраїлю назвали умови, за яких війна в Газі може закінчитися

Деталі

Підполковник Джонатан Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення було відкладено, попри домисли та спекуляції на цю тему. Натомість він заявив, що ізраїльські сили «повністю ліквідують ХАМАС».

Цитата

«Якби ХАМАС вийшов зі своїх схованок і повернув наших заручників — усіх 212 — і здався беззастережно, тоді війна закінчилася б», — сказав прес-секретар. сказав.

"Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться піти і зробити це", — додав Конрікус.

Підполковник Конрікус сказав, що люди "мають стати на чиюсь сторону... відповідно до вашої власної моралі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США тиснули на Ізраїль, щоб той відклав вторгнення в Сектор Гази – CNN

"Якщо ви хочете бути на боці терористів чи на боці Ізраїлю, це ваш вибір", - сказав він.

Він також відповів на запитання щодо жахливої гуманітарної ситуації в Газі.

Представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус підкреслив, що багато звинувачень, які лунають сьогодні на адресу ізраїльської влади, є наслідком незнання та нерозуміння реальної ситуації в секторі Гази.

Доповнення

Зокрема, заявив він, коли говорить про те, що влада Ізраїлю нібито позбавила мешканців Гази води, то слід мати на увазі, що з Ізраїлю до Гази надходило лише 10% питної води. Решта запасу води бралася з підземних резервуарів у Газі.

"Я не думаю, що нас слід змушувати забезпечувати продовольством ворога, який запускає ракети по наших громадян і намагається їх убити", – сказав представник ЦАХАЛу.

Конрікус сказав, що країни, які звинувачують Ізраїль у військових злочинах, не є демократичними і "не в змозі проповідувати Ізраїлю будь-що, пов'язане з гуманітарними питаннями". За його словами, демонстранти, які виступають проти єврейської держави, "сповнені ненависті до Ізраїлю, хоча їхні звинувачення не мають нічого спільного з тим, що відбувається зараз у секторі Гази".