В армии Израиля назвали условия, при которых война в Газе может закончиться

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Подполковник Джонатан Конрикус не ответил, почему наземное вторжение было отложено, несмотря на домыслы и спекуляции на эту тему. Вместо этого он заявил, что израильские силы «полностью ликвидируют ХАМАС».

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«Если бы ХАМАС вышел из своих убежищ и вернул наших заложников — всех 212 — и сдался безоговорочно, тогда война закончилась бы», — сказал пресс-секретарь.

"Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это", — добавил Конрикус.

Подполковник Конрикус сказал, что люди "должны встать на чью-то сторону... в соответствии с вашей собственной моралью".

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"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", - сказал он.

Он также ответил на вопросы об ужасной гуманитарной ситуации в Газе.

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подчеркнул, что многие обвинения, звучащие сегодня в адрес израильских властей, являются следствием незнания и непонимания реальной ситуации в секторе Газа.

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В частности, заявил он, когда говорят о том, что власти Израиля якобы лишили жителей Газы воды, то следует иметь в виду, что из Израиля в Газу поступало лишь 10% питьевой воды. Остальной запас воды брался из подземных резервуаров в Газе.

"Я не думаю, что нас следует заставлять обеспечивать продовольствием врага, который запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить", – сказал представитель ЦАХАЛа.

Конрикус сказал, что страны, которые обвиняют Израиль в военных преступлениях, не являются демократическими и "не в состоянии проповедовать Израилю что-либо, связанное с гуманитарными вопросами". По его словам, демонстранты, выступающие против еврейского государства, "полны ненависти к Израилю, хотя их обвинения не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас в секторе Газы".