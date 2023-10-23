США тиснули на Ізраїль, щоб той відклав вторгнення в Сектор Гази – CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Уряд США тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази. Це дало б можливість виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу Газі. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, адміністрація Байдена тиснула на керівництво Ізраїлю, щоб воно відстрочило військову кампанію через можливість звільнення заручників.
Як повідомило джерело, адміністрація президента США прагнула, аби вантажівки з допомогою надійшли в Газу до потенційного вторгнення.
Припускають, що Ізраїль під тиском США погодився відкласти наземну операцію.
Контекст
ХАМАС взяв у заручники понад 200 осіб під час нападу 7 жовтня. Їх утримують у Газі, де ізраїльські авіаудари та блокада поставок спричинили гуманітарну кризу.
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