Це має буде остання наземна операція в Газі, бо після цього ХАМАС не буде існувати – міністр оборони Ізраїлю

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Міністр зазначив, що наразі військова авіація Ізраїлю продовжує завдавати по Сектору Газа масовані авіаудари, покликані підготувати ґрунт для входу сухопутних підрозділів.

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"Перш ніж ворог зустрінеться з бронетанковими та піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС. У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносно, точно і дуже якісно, як це було доведено дотепер", — додав посадовець, звертаючись до військових Ізраїлю.

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