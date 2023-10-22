Це має буде остання наземна операція в Газі, бо після цього ХАМАС не буде існувати – міністр оборони Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що очікуваний наземний наступ у Газі повинен стати останнім наземним маневром у Газі з тієї простої причини, що після нього ХАМАСу не буде. Галлант сказав, що військова операція з викорінення ХАМАС може тривати місяць, або два-три місяці, але врешті-решт ХАМАСу не буде. Про це пише Haaretz, передає УНН.
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Міністр зазначив, що наразі військова авіація Ізраїлю продовжує завдавати по Сектору Газа масовані авіаудари, покликані підготувати ґрунт для входу сухопутних підрозділів.
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"Перш ніж ворог зустрінеться з бронетанковими та піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС. У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносно, точно і дуже якісно, як це було доведено дотепер", — додав посадовець, звертаючись до військових Ізраїлю.
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