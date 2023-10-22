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Это должна быть последняя наземная операция в Газе, потому что после этого ХАМАС не будет существовать - министр обороны Израиля

Киев • УНН

 • 206245 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ожидаемое наземное наступление в Газе должно стать последним наземным маневром в Газе по той простой причине, что после него ХАМАСа не будет. Галлант сказал, что военная операция по искоренению ХАМАС может длиться месяц, или два-три месяца, но в конце концов ХАМАСа не будет. Об этом пишет Haaretz, передает УНН.

Это должна быть последняя наземная операция в Газе, потому что после этого ХАМАС не будет существовать - министр обороны Израиля

Детали

Министр отметил, что в настоящее время военная авиация Израиля продолжает наносить по Сектору Газа массированные авиаудары, призванные подготовить почву для входа сухопутных подразделений.

Цитата

"Прежде чем враг встретится с бронетанковыми и пехотными войсками, он встретится с бомбами ВВС. У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносно, точно и очень качественно, как это было доказано до сих пор", — добавил чиновник, обращаясь к военныи Израиля.

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