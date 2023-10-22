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Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільних хімічну зброю – президент Ізраїлю

Київ • УНН

 • 349046 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Бойовики ХАМАС, які увірвалися в Ізраїль, мали з собою інструкції щодо виготовлення хімічної зброї. Про це в інтерв’ю Sky News розповів президент Ізраїлю Ісаак Герцог, передає УНН.

Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільних хімічну зброю – президент Ізраїлю

Деталі

Ізраїльські сили стверджують, що вони виявили матеріали на тілах загиблих бійців у кібуці Беері , де приблизно 20% із 1100 жителів були вбиті або викрадені.

Документи продемонстрував президент Герцог. Sky News стверджує, що не може незалежно перевірити ці заяви.

Цитата

«Це матеріали «Аль-Каїди». Офіційні матеріали «Аль-Каїди». Ми маємо справу з ІДІЛ, «Аль-Каїдою» та ХАМАСом. Наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимось на інструкції, які даються щодо того, як діяти та як створити свого роду непрофесійну хімічну зброю з ціанідом», — сказав пан Герцог.

Дані розвідки, які були розсекречені, показують інгредієнти, необхідні для виготовлення хімічної бомби.

Доповнення

Президент Ізраїлю сказав, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду.

За словами Герцога, походження одного з матеріалів, який складався з інструкцій зі створення хімічної зброї та її розповсюдження серед цивільного населення, походить з путівника Аль-Каїди 2003 року.

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