Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільних хімічну зброю – президент Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Бойовики ХАМАС, які увірвалися в Ізраїль, мали з собою інструкції щодо виготовлення хімічної зброї. Про це в інтерв’ю Sky News розповів президент Ізраїлю Ісаак Герцог, передає УНН.
Деталі
Ізраїльські сили стверджують, що вони виявили матеріали на тілах загиблих бійців у кібуці Беері , де приблизно 20% із 1100 жителів були вбиті або викрадені.
Документи продемонстрував президент Герцог. Sky News стверджує, що не може незалежно перевірити ці заяви.
Цитата
«Це матеріали «Аль-Каїди». Офіційні матеріали «Аль-Каїди». Ми маємо справу з ІДІЛ, «Аль-Каїдою» та ХАМАСом. Наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимось на інструкції, які даються щодо того, як діяти та як створити свого роду непрофесійну хімічну зброю з ціанідом», — сказав пан Герцог.
Дані розвідки, які були розсекречені, показують інгредієнти, необхідні для виготовлення хімічної бомби.
Доповнення
Президент Ізраїлю сказав, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду.
За словами Герцога, походження одного з матеріалів, який складався з інструкцій зі створення хімічної зброї та її розповсюдження серед цивільного населення, походить з путівника Аль-Каїди 2003 року.
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