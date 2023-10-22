Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з головних артилеристів ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Винищувачі ЦАХАЛ вбили Мухаммада Катмаша, заступника керівника артилерійської системи ХАМАС в секторі Газа. Він відігравав ключову роль у плануванні та здійсненні обстрілів Ізраїлю з Гази. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що з ранку ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по цілях ХАМАС в секторі Газа.
Зокрема, винищувачі атакували командира ракетного підрозділу ХАМАС і ряд інших терористичних агентів.
Крім того, було завдано ударів по об'єкту з виробництва зброї та військовому командному центру ХАМАС.
Доповнення
За інформацією сирійських ЗМІ Ізраїль сьогодні вранці нібито завдав ракетних ударів по злітно-посадкових смугах аеропортів Дамаска та Алеппо вивівши їх з ладу.