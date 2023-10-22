Армия обороны Израиля ликвидировала одного из главных артиллеристов ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Истребители ЦАХАЛ убили Мухаммада Катмаша, заместителя руководителя артиллерийской системы ХАМАС в секторе Газа. Он играл ключевую роль в планировании и осуществлении обстрелов Израиля из Газы. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что с утра ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа.
В частности, истребители атаковали командира ракетного подразделения ХАМАС и ряд других террористических агентов.
Кроме того, были нанесены удары по объекту по производству оружия и военному командному центру ХАМАС.
Дополнение
По информации сирийских СМИ Израиль сегодня утром якобы нанес ракетные удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо выведя их из строя.