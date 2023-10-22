Сирія звинуватила Ізраїль в ударах по аеропортах Дамаска та Алеппо - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За інформацією сирійських ЗМІ Ізраїль сьогодні вранці нібито завдав ракетних ударів по злітно-посадкових смугах аеропортів Дамаска та Алеппо вивівши їх з ладу. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.
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Зазначається, що сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів аеропортами Алеппо і Дамаска, пошкодивши злітно-посадкові смуги і вивівши їх з ладу. Під час удару по аеропрту Дамаску один цивільний робітник загинув і ще один був поранений.
Останнім часом обидва аеропорти неодноразово зазнавали ударів, оскільки Ізраїль, як вважають, посилює зусилля, щоб запобігти постачанню сучасної зброї з Ірану терористичній організації Хезболла.
Нагадаємо
У четвер Ізраїль нібито здійснив бомбардування в Сирії поблизу міжнародних аеропортів Дамаска та Алеппо.