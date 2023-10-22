Сирия обвинила Израиль в ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. По информации сирийских СМИ Израиль сегодня утром якобы нанес ракетные удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо выведя их из строя. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня утром Израиль нанес авиаудары аэропортами Алеппо и Дамаска, повредив взлетно-посадочные полосы и выведя их из строя. Во время удара по аэропорту Дамаска один гражданский рабочий погиб и еще один был ранен.
В последнее время оба аэропорта неоднократно подвергались ударам, поскольку Израиль, как полагают, усиливает усилия, чтобы предотвратить поставки современного оружия из Ирана террористической организации Хезболла.
Напомним
В четверг Израиль якобы совершил бомбардировку в Сирии вблизи международных аэропортов Дамаска и Алеппо.