Боевики ХАМАС планировали применить против гражданских химическое оружие - президент Израиля

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 8194 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 62139 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 38393 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 61639 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 185335 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 68156 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 118437 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166883 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154836 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155327 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 79655 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 83239 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 78202 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 111978 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 45035 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 62055 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 113676 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 185231 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 260064 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 311897 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 10135 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 46234 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 53080 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51706 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 64356 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Боевики ХАМАС планировали применить против гражданских химическое оружие - президент Израиля

Киев • УНН

 • 349045 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Боевики ХАМАС, которые ворвались в Израиль, имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия. Об этом в интервью’ю Sky News рассказал президент Израиля Исаак Герцог, передает УНН.

Боевики ХАМАС планировали применить против гражданских химическое оружие - президент Израиля

Детали

Израильские силы утверждают, что они обнаружили материалы на телах погибших бойцов в кибуце Беэри, где примерно 20% из 1100 жителей были убиты или похищены.

Документы продемонстрировал президент Герцог. Sky News утверждает, что не может независимо проверить эти заявления.

Цитата

«Это материалы «Аль-Каиды». Официальные материалы «Аль-Каиды». Мы имеем дело с ИГИЛ, «Аль-Каидой» и ХАМАСом. Насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые даются о том, как действовать и как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — сказал г-н Герцог.

Данные разведки, которые были рассекречены, показывают ингредиенты, необходимые для изготовления химической бомбы.

Дополнение

Президент Израиля сказал, что на телах террористов были найдены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции, как создать устройство для выброса цианида.

По словам Герцога, происхождение одного из материалов, который состоял из инструкций по созданию химического оружия и его распространению среди гражданского населения, происходит из путеводителя Аль-Каиды 2003 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия обороны Израиля ликвидировала одного из главных артиллеристов ХАМАС

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираМультимедиа
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23