Боевики ХАМАС планировали применить против гражданских химическое оружие - президент Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Боевики ХАМАС, которые ворвались в Израиль, имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия. Об этом в интервью’ю Sky News рассказал президент Израиля Исаак Герцог, передает УНН.
Детали
Израильские силы утверждают, что они обнаружили материалы на телах погибших бойцов в кибуце Беэри, где примерно 20% из 1100 жителей были убиты или похищены.
Документы продемонстрировал президент Герцог. Sky News утверждает, что не может независимо проверить эти заявления.
Цитата
«Это материалы «Аль-Каиды». Официальные материалы «Аль-Каиды». Мы имеем дело с ИГИЛ, «Аль-Каидой» и ХАМАСом. Насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые даются о том, как действовать и как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — сказал г-н Герцог.
Данные разведки, которые были рассекречены, показывают ингредиенты, необходимые для изготовления химической бомбы.
Дополнение
Президент Израиля сказал, что на телах террористов были найдены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции, как создать устройство для выброса цианида.
По словам Герцога, происхождение одного из материалов, который состоял из инструкций по созданию химического оружия и его распространению среди гражданского населения, происходит из путеводителя Аль-Каиды 2003 года.
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