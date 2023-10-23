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США давили на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в Сектор Газа - CNN

Киев • УНН

 • 441656 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Правительство США давило на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа. Это дало бы возможность выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь Газе. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

США давили на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в Сектор Газа - CNN

Детали

Как пишет издание, администрация Байдена давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило военную кампанию из-за возможности освобождения заложников.

Как сообщил источник, администрация президента США стремилась, чтобы грузовики с помощью поступили в Газу до потенциального вторжения.

Предполагают, что Израиль под давлением США согласился отложить наземную операцию.

Контекст

ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время нападения 7 октября. Их удерживают в Газе, где израильские авиаудары и блокада поставок вызвали гуманитарный кризис.

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