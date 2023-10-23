США давили на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в Сектор Газа - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Правительство США давило на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа. Это дало бы возможность выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь Газе. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, администрация Байдена давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило военную кампанию из-за возможности освобождения заложников.
Как сообщил источник, администрация президента США стремилась, чтобы грузовики с помощью поступили в Газу до потенциального вторжения.
Предполагают, что Израиль под давлением США согласился отложить наземную операцию.
Контекст
ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время нападения 7 октября. Их удерживают в Газе, где израильские авиаудары и блокада поставок вызвали гуманитарный кризис.
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