США давили на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в Сектор Газа - CNN

Детали

Как пишет издание, администрация Байдена давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило военную кампанию из-за возможности освобождения заложников.

Как сообщил источник, администрация президента США стремилась, чтобы грузовики с помощью поступили в Газу до потенциального вторжения.

Предполагают, что Израиль под давлением США согласился отложить наземную операцию.

Контекст

ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время нападения 7 октября. Их удерживают в Газе, где израильские авиаудары и блокада поставок вызвали гуманитарный кризис.

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