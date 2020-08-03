В Апараті ВР не змогли пояснити, як Суркіс на "лівих" номерах потрапляє на територію Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Апараті Верховної Ради України відмовилися пояснювати, як народний депутат Григорій Суркіс заїжджає на територію адмінбудівлі Ради на автомобілі "Maybach" із несправжніми номерами, передає УНН.
Зазначимо, що факт використання Суркісом автомобіля, який має несправжні номерні знаки, зафіксували журналісти "Радіо Свобода".
Вони зафільмували, що один із автомобілів Суркіса - Maybach - має номерні знаки прикриття, які зареєстровані на інше авто – SsangYong. Ще один автомобіль — броньований Maybach — має несправжні, незареєстровані на жодне авто номерні знаки.
Журналісти констатували, що народний депутат пересувається вказаним автомобілем вулицями Києва, в тому числі – приїздить на територію будівлі Апарату Верховної Ради України.
Там, у відповідь на запит УНН, інформацію розслідувачів коментувати відмовилися.
Зокрема, вказали, що інформація про автомобільні номери нардепа не підпадає під ЗУ "Про доступ до публічної інформації", і додали, що ймовірно прокоментують ситуацію лише у разі надходження до ВР запиту у формі “звернення від громадянина”.
Нагадаємо, Суркіс-старший задекларував 10 елітних автомобілів. А його Mercedes-Benz Maybach S650 2018 р. виявився найдорожчим серед авто усіх депутатів ВР.
Натомість, як писав УНН, обленерго Суркісів роками не платить за спожиту електроенергію, податки і заробітну плату співробітникам.