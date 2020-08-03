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В Аппарате ВР не смогли объяснить, как Суркис на "левых" номерах попадает на территорию Рады

В Аппарате ВР не смогли объяснить, как Суркис на "левых" номерах попадает на территорию Рады

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В Аппарате Верховной Рады Украины отказались объяснять, как народный депутат Григорий Суркис заезжает на территорию админздания Рады на автомобиле "Maybach" с ненастоящими номерами, передает УНН.

Отметим, что факт использования Суркисом автомобиля, который имеет ненастоящие номерные знаки, зафиксировали журналисты "Радио Свобода".

Они сняли, что один из автомобилей Суркиса - Maybach - имеет номерные знаки прикрытие, зарегистрированные на другое авто - SsangYong. Еще один автомобиль - бронированный Maybach - имеет ненастоящие, незарегистрированные ни на одно авто номерные знаки.

Журналисты констатировали, что народный депутат передвигается указанным автомобилем улицам Киева, в том числе - приезжает на территорию здания Аппарата Верховной Рады Украины.

Там, в ответ на запрос УНН, информацию расследователей комментировать отказались.

В частности, указали, что информация об автомобильных номерах нардепа не подпадает под ЗУ "О доступе к публичной информации", и добавили, что вероятно прокомментируют ситуацию только в случае поступления в ВР запроса в форме "обращение от гражданина".

Напомним, Суркис-старший задекларировал 10 элитных автомобилей. А его Mercedes-Benz Maybach S650 2018 оказался самым дорогим среди авто всех депутатов ВР.

Зато, как писал УНН, облэнерго Суркисов годами не платит за потребленную электроэнергию, налоги и заработную плату сотрудникам.

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