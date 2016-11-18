В АП заявили, що будуть працювати над продовженням санкцій проти РФ на дванадцять місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв повідомив, що Україна планує працювати з європейськими лідерами над тим, щоб продовжити санкції проти Російської Федерації не на шість місяців, а на дванадцять. Про це він заявив у ефірі “112 Україна”, — передає УНН.
“Ми вітаємо це рішення і це визнання того, що Україна зробила протягом останніх місяців все правильно з точки зору реалізації мінських домовленостей, з точки зору внутрішніх реформ... Ми будемо працювати з європейськими лідерами над тим, щоби ці санкції були продовжені не на шість наступних місяців, а на дванадцять. Це був би важливий сигнал країні-агресору, що їхня поведінка має певні наслідки і вони мають платити за це певну ціну”, — зазначив К.Єлісєєв.
Як повідомляв УНН, Б.Обама погодив з європейськими лідерами продовження санкцій проти РФ.