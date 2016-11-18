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15 марта, 19:03 • 108626 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148447 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126705 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120015 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106662 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102339 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96581 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В АП заявили, что будут работать над продлением санкций против РФ на двенадцать месяцев

В АП заявили, что будут работать над продлением санкций против РФ на двенадцать месяцев

Киев • УНН

 • 9016 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил, что Украина планирует работать с европейскими лидерами над тем, чтобы продлить санкции против Российской Федерации не на шесть месяцев, а на двенадцать. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", - передает УНН.

"Мы приветствуем это решение и это признание того, что Украина сделала в последние месяцы все правильно с точки зрения реализации минских договоренностей, с точки зрения внутренних реформ... Мы будем работать с европейскими лидерами над тем, чтобы эти санкции были продлены не на шесть последующих месяцев, а на двенадцать. Это был бы важный сигнал стране-агрессору, что их поведение имеет определенные последствия и они должны платить за это определенную цену", - отметил К.Елисеев.

Как сообщал УНН, Б.Обама согласовал с европейскими лидерами продление санкций против РФ.

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