В АП заявили, что будут работать над продлением санкций против РФ на двенадцать месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил, что Украина планирует работать с европейскими лидерами над тем, чтобы продлить санкции против Российской Федерации не на шесть месяцев, а на двенадцать. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", - передает УНН.
"Мы приветствуем это решение и это признание того, что Украина сделала в последние месяцы все правильно с точки зрения реализации минских договоренностей, с точки зрения внутренних реформ... Мы будем работать с европейскими лидерами над тем, чтобы эти санкции были продлены не на шесть последующих месяцев, а на двенадцать. Это был бы важный сигнал стране-агрессору, что их поведение имеет определенные последствия и они должны платить за это определенную цену", - отметил К.Елисеев.
Как сообщал УНН, Б.Обама согласовал с европейскими лидерами продление санкций против РФ.