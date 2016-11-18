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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В АП пояснили, які кроки мають бути виконані для надання Україні безвізу

В АП пояснили, які кроки мають бути виконані для надання Україні безвізу

Київ • УНН

 • 10283 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв зазначив, що для надання безвізового режиму Україні залишилось декілька етапів, які будуть виконані швидко. Про це він розповів у ефірі “112.Україна”, передає УНН.

“Для нас дуже важливо, щоб найближчим часом завершилися міжінституційні переговори між Європейською комісією і Європейським парламентом щодо механізму призупинення. Одразу після цього подається на пленарне засідання Європейського парламенту пропозиція щодо надання Україні безвізового режиму. І після цього Рада міністрів ЄС, тобто країни-члени, своїм рішенням мають формально ухвалити таке рішення. Отже, залишилося всього декілька етапів, які будуть зроблені дуже швидко”, — зазначив К.Єлісєєв.

Українські Національні Новини

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