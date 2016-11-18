В АП пояснили, які кроки мають бути виконані для надання Україні безвізу

“Для нас дуже важливо, щоб найближчим часом завершилися міжінституційні переговори між Європейською комісією і Європейським парламентом щодо механізму призупинення. Одразу після цього подається на пленарне засідання Європейського парламенту пропозиція щодо надання Україні безвізового режиму. І після цього Рада міністрів ЄС, тобто країни-члени, своїм рішенням мають формально ухвалити таке рішення. Отже, залишилося всього декілька етапів, які будуть зроблені дуже швидко”, — зазначив К.Єлісєєв.