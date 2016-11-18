В АП объяснили, какие шаги должны быть выполнены для предоставления Украине безвиза
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев отметил, что для предоставления безвизового режима Украине осталось несколько этапов, которые будут выполнены быстро. Об этом он рассказал в эфире "112.Украина" , передает УНН.
"Для нас очень важно, чтобы в ближайшее время завершились межинституциональные переговоры между Европейской комиссией и Европейским парламентом относительно механизма приостановления. Сразу после этого подается на пленарное заседание Европейского парламента предложение о предоставлении Украине безвизового режима. И после этого Совет министров ЕС, то есть страны-члены, своим решением должны формально принять такое решение. Итак, осталось всего несколько этапов, которые будут сделаны очень быстро ", - отметил К.Елисеев.