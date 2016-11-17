В Анталії під час перестрілки вбито курдського бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В результаті перестрілки між турецькими поліцейськими і членами забороненої Робочої партії Курдистану як мінімум один чоловік убитий. Перестрілка сталася під час поліцейської спецоперації в Анталії увечері в середу, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За даними агентства, коли поліцейські локалізували трьох підозрюваних в одному з провулків у районі Коньяалті, один з них витягнув гранату і загинув в результаті вибуху. За іншими джерелами, його застрелили поліцейські. Інший чоловік був поранений в ході перестрілки і затриманий при спробі втекти.
У той же час поліція продовжує пошук двох підозрюваних. Про постраждалих серед поліцейських не повідомляється.
Як повідомляв УНН, стрілянина сталася у Портленді в американському штаті Орегон, де чергову ніч поспіль тривають протести після перемоги Дональда Трампа під час виборів президента США.