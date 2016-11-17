В Анталии во время перестрелки убили курдского боевика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В результате перестрелки между турецкими полицейскими и членами запрещенной Рабочей партии Курдистана как минимум один человек убит. Перестрелка произошла в ходе полицейской спецоперации в Анталии вечером в среду, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По данным агентства, когда полицейские локализовали трех подозреваемых в одном из переулков в районе Коньяалти, один из них вытащил гранату и погиб в результате взрыва. По другим источникам, его застрелили полицейские. Другой человек был ранен в ходе перестрелки и задержан при попытке бегства.
В то же время полиция продолжает поиск двух подозреваемых. О пострадавших среди полицейских не сообщается.
Как сообщал УНН, стрельба произошла в Портленде в американском штате Орегон, где очередную ночь подряд продолжаются протесты после победы Дональда Трампа во время выборов президента США.