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15 марта, 19:03 • 110996 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154605 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130272 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123348 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108633 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103453 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100080 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Анталии во время перестрелки убили курдского боевика

В Анталии во время перестрелки убили курдского боевика

Киев • УНН

 • 9092 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В результате перестрелки между турецкими полицейскими и членами запрещенной Рабочей партии Курдистана как минимум один человек убит. Перестрелка произошла в ходе полицейской спецоперации в Анталии вечером в среду, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

По данным агентства, когда полицейские локализовали трех подозреваемых в одном из переулков в районе Коньяалти, один из них вытащил гранату и погиб в результате взрыва. По другим источникам, его застрелили полицейские. Другой человек был ранен в ходе перестрелки и задержан при попытке бегства.

В то же время полиция продолжает поиск двух подозреваемых. О пострадавших среди полицейских не сообщается.

Как сообщал УНН, стрельба произошла в Портленде в американском штате Орегон, где очередную ночь подряд продолжаются протесты после победы Дональда Трампа во время выборов президента США.

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