В АМКУ відкрили справу через подорожчання цін на продукти у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) у Київській області відкрило справу проти постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Про це у своєму Facebook повідомив голова відділення в області Олексій Хмельницький, передає УНН.
"Сьогодні Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва", - йдеться у повідомленні.
За словами Хмельницкього, приводом для цього стало суттєве подорожчання товарів в останні дні.
"Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - зазначив він.
Голова обласного тервідділення підкреслив, що якщо в АМКУ виявлять порушення, то на постачальників можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підозрює оптовиків у завищені цін на продукти харчування та овочі під час карантину.