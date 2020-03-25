Геращенко підозрює оптовиків у завищені цін на продукти харчування та овочі під час карантину

КИЇВ. 25 березня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав до Антимонопольного комітету аналітичну інформацію про звищені ціни на продукти харчування та овочі під час карантину. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.