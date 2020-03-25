Геращенко підозрює оптовиків у завищені цін на продукти харчування та овочі під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав до Антимонопольного комітету аналітичну інформацію про звищені ціни на продукти харчування та овочі під час карантину. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
“Передав голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву аналітичну інформацію про оптові компанії, які дозволяють собі різко і необгрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та овочі, які складають основу продуктового кошика простих українців”, — написав Геращенко.
Геращенко зауважив, що в Україні достатньо запасів зерна, круп, цукру, для того щоб багато місяців забезпечувати прожиток українців.
“Очікую початок антимонопольних розслідувань АМКУ за фактами різкого, необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків”, — зазначив Геращенко.
Також він опублікував аналітику по завищенням цін для того щоб ЗМІ і суспільство могло контролювати хід та результати розслідування.
Нагадаємо, у МВС закликали не вірити інтернет-аферистам, які пропонують ліки проти коронавірусу.