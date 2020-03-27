В АМКУ открыли дело из-за подорожания цен на продукты в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) в Киевской области открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Об этом в своем Facebook сообщил председатель отделения в области Алексей Хмельницкий, передает УНН.
“Сегодня Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева”, — говорится в сообщении.
По словам Хмельницкого, поводом для этого стало существенное подорожание товаров в последние дни.
“Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентном поведении участников рынка”, — отметил он.
Председатель областного территориального отделения подчеркнул, что если в АМКУ обнаружат нарушения, то на поставщиков могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подозревает оптовиков в завышены цен на продукты питания и овощи во время карантина.