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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89614 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 16:07 • 103441 просмотра

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В АМКУ открыли дело из-за подорожания цен на продукты в Киеве

В АМКУ открыли дело из-за подорожания цен на продукты в Киеве

Киев  •  УНН

 • 15847 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) в Киевской области открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Об этом в своем Facebook сообщил председатель отделения в области Алексей Хмельницкий, передает УНН.

“Сегодня Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева”, — говорится в сообщении.

По словам Хмельницкого, поводом для этого стало существенное подорожание товаров в последние дни.

“Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентном поведении участников рынка”, — отметил он.

Председатель областного территориального отделения подчеркнул, что если в АМКУ обнаружат нарушения, то на поставщиков могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подозревает оптовиков в завышены цен на продукты питания и овощи во время карантина.

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