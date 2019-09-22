В Албанії зросла кількість постраждалих від землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У столиці Албанії Тирані число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 5,8 зросло до 68 осіб. Про це передає УНН з посиланням на Albanian Daily News.
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні міст Тирана і Дуррес. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Албанії, зараз у лікарнях з травмами та забоями перебувають 12 осіб.
"Це найсильніший землетрус в Албанії за останні 30 років. Жертв серед отримали травми", - уточнила в Міноборони країни.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,6 бала у суботу, 21 вересня, сколихнув Албанію. Його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани.