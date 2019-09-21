Через потужний землетрус в Албанії травмовані десятки людей

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 бала у суботу, 21 вересня, сколихнув Албанію. Його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани, повідомила геологічна служба США. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.