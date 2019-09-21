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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47245 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109503 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101398 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108615 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118889 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147894 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148378 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Из-за мощного землетрясения в Албании травмированы десятки людей

Из-за мощного землетрясения в Албании травмированы десятки людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 балла в субботу, 21 сентября, всколыхнуло Албанию. Его эпицентр находился в портовом городе Дуррес, что в 25 километрах к западу от столицы страны Тираны, сообщила геологическая служба США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Землетрясение произошло в 16:04 (17:04 по киевскому времени) на глубине 10 километров, позже были зафиксированы еще несколько толчков.

По предварительным данным, в результате разрушений, к которым привело землетрясение, были травмированы и госпитализированы 37 человек, сообщила государственная телекомпания RTSH. По данным новостного сайта Shqiptarja.com, травмирован был 51 человек. Пресс-секретарь министерства обороны сообщила, что в результате землетрясения погибших нет.

В Тиране была повреждена электрическая сеть и отключена мобильную связь. На фотографиях, размещенных в интернете, видно обломки домов в столице, также были повреждены дома в близлежащих населенных пунктах. В некоторых местах был поврежден асфальт на дорогах, а в Будине выбиты окна. Некоторые люди боятся возвращаться в дома и остаются на улицах.

Министерство обороны Албании заявило, что это было самое сильное землетрясение в стране за последние 20-30 лет. После него премьер-министр страны Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк. Колебания были также замечены в Северной Македонии, Черногории, Италии и на греческом острове Корфу.

Напомним, ранее 1 июня в Албании на юго-востоке столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3.

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