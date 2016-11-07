В Албанії та Косово затримані імовірні члени "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Албанська поліція затримала чотирьох підозрюваних у фінансуванні тероризму та рекрутуванні бойовиків. Прокуратура Косово пред'явила звинувачення в тероризмі сімом затриманим, передає УНН з посиланням на Reuters.
В Албанії та Косово затримано одинадцять передбачуваних членів терористичного угруповання “Ісламська держава”. Про це незалежно один від одного заявили в органах безпеки двох балканських держав
За даними албанської поліції, четверо підозрюваних були затримані 5 листопада. Їм, серед іншого, пред’явлені звинувачення у фінансуванні тероризму і в рекрутировании бойовиків для “ІД”. У свою чергу, в Косові були взяті під варту семеро людей, яких генеральна прокуратура країни звинувачує у “тероризмі і загрози національній безпеці”. Передбачається, що ці люди також могли планувати теракти.
Радикальні ісламісти “ІД” протягом довгого часу докладають особливі пропагандистські зусилля, спрямовані на мусульманське населення Балканського півострова. Думки експертів про масштаби загрози джихадистів на Балканах розходяться, але “ІД” рекрутує в цьому регіоні багато нових бойовиків.