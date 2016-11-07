В Албании и Косово задержаны предполагаемые члены "ИГ"

В Албании и Косово задержали одиннадцать предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Об этом независимо друг от друга заявили в органах безопасности двух балканских государств.

По данным албанской полиции, четверо подозреваемых были задержаны 5 ноября. Им, среди прочего, предъявлены обвинения в финансировании терроризма и в рекрутирования боевиков для "ИГ". В свою очередь, в Косово были взяты под стражу семь человек, которых генеральная прокуратура страны обвиняет в "терроризме и угрозе национальной безопасности". Предполагается, что эти люди также могли планировать теракты.

Радикальные исламисты "ИГ" в течение долгого времени прилагают особые пропагандистские усилия, направленные на мусульманское население Балканского полуострова. Мнения экспертов о масштабах угрозы джихадистов на Балканах расходятся, но "ИГ" рекрутирует в этом регионе много новых боевиков.