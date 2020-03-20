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В Африці коронавірус зафіксували вже у більш ніж 600 осіб

В Африці коронавірус зафіксували вже у більш ніж 600 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Наразі 34 країни Африки підтвердили випадки COVID-19, кількість хворих в Африці перевищує 600 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональне представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я в Африці.

"Станом на 19 березня в 34 країнах Африки було підтверджено понад 600 випадків COVID-19 в порівнянні з 147 випадками тиждень тому. Хоча в регіоні останнім часом спостерігалося значне збільшення кількості підтверджених випадків захворювання, кількість таких випадків все ще менше, ніж в інших частинах світу", - повідомляють у ВООЗ.

Так, в організації зазначають, що в Африці наразі проживає наймолодше населення у світі, а для COVID-19 більш уразливі літні люди. Однак попередній аналіз показує, що люди з супутніми захворюваннями піддаються більш високому ризику інфікування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ заявила про майже 210 тис. заражених коронавірусом у світі

"По всьому регіону близько 26 мільйонів людей живуть з ВІЛ. Більше ніж 58 мільйонів дітей відстають у рості через недоїдання. Таким чином, цілком можливо, що молоді люди будуть піддаватися більшому ризику в Африці, ніж в інших частинах світу", - резюмують в повідомленні.

Однак в ВООЗ зазначають, що 45 країн Африки тепер можуть тестувати на COVID-19, а на початку спалаху - це можна було зробити тільки в двох країнах.

Також повідомляється, що засоби індивідуального захисту були відправлені в 24 країни, а друга партія готується для країн з підтвердженими випадками.

Нагадаємо, що в Австрії коронавірус зафіксували вже у більш ніж 2,2 тис. осіб.

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