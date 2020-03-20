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В Африке коронавирус зафиксировали уже у более чем 600 человек

В Африке коронавирус зафиксировали уже у более чем 600 человек

Киев  •  УНН

 • 11521 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В настоящий момент 34 страны Африки подтвердили случаи COVID-19, число заболевших в Африке превышает 600 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке.

"По состоянию на 19 марта в 34 странах Африки было подтверждено более 600 случаев COVID-19 по сравнению с 147 случаями неделю назад. Хотя в регионе в последнее время наблюдалось значительное увеличение числа подтвержденных случаев заболевания, число таких случаев все еще меньше, чем в других частях мира", - сообщают в ВОЗ.

Так, в организации отмечают, что в Африке на данный момент проживает самое молодое население мира, а для COVID-19 более уязвимы пожилые люди. Однако предварительный анализ показывает, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются более высокому риску инфицирования.

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"По всему региону около 26 миллионов человек живут с ВИЧ. Более 58 миллионов детей отстают в росте из-за недоедания. Таким образом, вполне возможно, что молодые люди будут подвергаться большему риску в Африке, чем в других частях мира", - резюмируют в сообщении.

Однако в ВОЗ отмечают, что 45 стран Африки теперь могут тестировать на COVID-19, а в начале вспышки – это можно было сделать только в двух странах.

Также сообщается, что средства индивидуальной защиты были отправлены в 24 страны, а вторая партия готовится для стран с подтвержденными случаями.

Напомним, что в Австрии коронавирус зафиксировали уже у более чем 2,2 тыс. человек.

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