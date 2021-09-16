В афганських банках закінчуються долари - ЗМІ

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Брак готівки загрожує нашкодити і без того постраждалій економіці країни, що в значній мірі залежить від сотень мільйонів доларів, відправлених Сполученими Штатами центральному банку в Кабулі, які потрапляють до афганців через банки.

Через місяць після того, як таліби захопили столицю Кабул, банкіри побоюються, що зменшення кількості валюти може збільшити вартість продуктів харчування або електроенергії і утруднити закупівлю імпорту, що призведе до подальшого погіршення ситуації.

Банки вже скоротили обсяг послуг і встановили щотижневі обмеження на виплати в розмірі 200 доларів.

Валютні резерви центрального банку Афганістану були заморожені після того, як Талібан захопив країну. Центральний банк закликав афганців використовувати місцеву валюту.

Додамо

Донори пообіцяли виділити понад 1,1 мільярда доларів на допомогу Афганістану, де злидні і голод різко зросли з тих пір, як таліби прийшли до влади, а іноземна допомога припинилася.