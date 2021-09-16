В афганских банках заканчиваются доллары - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Банки Афганистана исчерпывают запасы долларов. Если правительство Талибана в ближайшее время не предоставит средства, банки рискуют закрыться. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Нехватка наличных грозит навредить и без того пострадавшей экономике страны что в значительной степени зависит от сотен миллионов долларов, отправленных Соединенными Штатами центральному банку в Кабуле, которые попадают к афганцам через банки.
Через месяц после того, как талибы захватили столицу Кабул, банкиры опасаются, что уменьшение количества валюты может увеличить стоимость продуктов питания или электроэнергии и затруднить закупку импорта, что приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.
Банки уже сократили объем услуг и установили еженедельные ограничения на выплаты в размере 200 долларов.
Валютные резервы Центрального банка Афганистана были заморожены после того, как Талибан захватил страну. Центральный банк призвал афганцев использовать местную валюту.
Добавим
Доноры пообещали выделить более 1,1 миллиарда долларов в помощь Афганистану, где нищета и голод резко выросли с тех пор, как талибы пришли к власти, а иностранная помощь прекратилась.