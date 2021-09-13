Країни-донори виділять Афганістану понад 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Учасники міжнародної конференції щодо Афганістану, пообіцяли виділити понад 1,1 млрд доларів на гуманітарну допомогу населенню країни. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає УНН.
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"Ця конференція повністю виправдала мої очікування в плані солідарності з народом Афганістану", - сказав глава Всесвітньої організації на брифінгу.
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За словами генсека, в роботі конференції поряд з урядами десятків країни взяли участь НУО та міжнародні організації.
Гутерріш висловив задоволення зусиллями міжнародного співтовариства щодо задіяння механізму надання гуманітарної допомоги населенню Афганістану.
Контекст
Афганістан, одна з найбідніших країн світу, виявився кинутим під час кризи через різке припинення надходження мільярдів доларів іноземної допомоги після краху підтримуваного Заходом уряду і перемоги Талібану в минулому місяці.
Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, незважаючи на те, що ООН і її партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути.
Нагадаємо
Бойовики "Талібану" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.