Країни-донори виділять Афганістану понад 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу - ООН

Цитата

"Ця конференція повністю виправдала мої очікування в плані солідарності з народом Афганістану", - сказав глава Всесвітньої організації на брифінгу.

Деталі

За словами генсека, в роботі конференції поряд з урядами десятків країни взяли участь НУО та міжнародні організації.

Гутерріш висловив задоволення зусиллями міжнародного співтовариства щодо задіяння механізму надання гуманітарної допомоги населенню Афганістану.

Контекст

Афганістан, одна з найбідніших країн світу, виявився кинутим під час кризи через різке припинення надходження мільярдів доларів іноземної допомоги після краху підтримуваного Заходом уряду і перемоги Талібану в минулому місяці.

Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, незважаючи на те, що ООН і її партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути.

Нагадаємо

Бойовики "Талібану" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.