Страны-доноры выделят Афганистану более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Участники международной конференции по Афганистану, пообещали выделить свыше 1,1 млрд долларов на гуманитарную помощь населению страны. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН.
Цитата
“Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в плане солидарности с народом Афганистана”, - сказал глава Всемирной организации на брифинге.
Детали
По словам генсека, что в работе конференции наряду с правительствами десятков страны приняли участие НПО и международные организации.
Гутерриш выразил удовлетворение усилиями международного сообщества по задействованию механизма оказания гуманитарной помощи населению Афганистана.
Контекст
Афганистан, одна из беднейших стран мира, оказался брошенным в кризис из-за резкого прекращения поступления миллиардов долларов иностранной помощи после краха поддерживаемого Западом правительства и победы Талибана в прошлом месяце.
Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать.
Напомним
Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.