Уже чверть країн ЄС не стануть закривати кордони для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уже 8 країн Євросоюзу не стануть закривати кордони для українців, на тлі рішення ЄС про виключення України зі списку COVID-безпечних країн. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
Деталі
Відкритими, за даними голови МЗС, для подорожей залишаться:
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- Кіпр
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- Естонія
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- Хорватія
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- Нідерланди
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- Чехія
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- Австрія
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- Данія
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- Бельгія
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Так, лише за неповних три години кількість відкритих попри рішення ЄС країн подвоїлася.
Цитата:
"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше. Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Данія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися", - написав Кулеба у кількох твітах.
МЗС, з його слів, продовжує працювати із партнерами в ЄС задля збереження свободи мандрівок українців.
Додамо, після виходу у 2020 році Великої Британії, ЄС нараховує 27 країн-учасників.
Контекст
9 листопада ЄС вирішив виключити Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних із коронавірусом.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після вилучення України із “зеленого списку” ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це — рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.
Можливість в’їзду українських громадян до ЄС у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки з’явилася 15 липня 2021 року.